Fernando Zor processa ex-mulher após ser chamado de pai ausente

25/09/2020 | 13:10



O sertanejo Fernando Zor, que faz dupla com o Sorocaba, acionou judicialmente Aline Oliveira, ex-mulher e mãe de sua filha mais velha. Segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o cantor abriu um processo por danos morais, após ela ter afirmado publicamente que ele sempre foi um pai ausente para a jovem Kamily, hoje com 18 anos de idade.

A publicação afirma que Fernando conseguiu uma liminar para proibir que Aline toque em seu nome publicamente ou exponha qualquer coisa sobre a relação dele com a filha. Procurada pela colunista para saber se irá recorrer da liminar, Aline não retornou o contato.

Além disso, conforme noticiado por Fábia, Fernando bloqueou Aline nas redes sociais desde que ela concedeu uma entrevista para a própria jornalista, no último dia 9 de agosto. Pelo que parece, os dois, que até então mantinham uma amizade, romperam totalmente as relações.

De quebra, o jornal ainda teve acesso uma publicação de uma ex-vizinha de Aline, que contou um pouco sobre a suposta ausência de Fernando Zor como pai.

Sem noção nenhuma dos traumas emocionais causados. Presenciei tantas coisas que custava a acreditar que o pai daquela menininha era o mesmo cara que cantava na TV. Presenciei o pai indo [visitar] muito esporadicamente, sempre rodeado de pessoas e os olhinhos da Kamily apenas procurando a atenção do pai para que ele ao menos olhasse pra ela. Aline sempre lutando para preservar a imagem desse pai, contou a ex-vizinha Larissa Leite.