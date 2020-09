Selena Gomez exibe cicatriz de transplante de rim: Me sinto confiante

25/09/2020 | 13:11



Selena Gomez usou o Instagram na última quinta-feira, dia 24, para falar e mostrar pela primeira vez a cicatriz que possui na perna por causa da cirurgia de transplante de rim que realizou em 2017.

Quando fiz meu transplante de rim, lembro de ter sido muito difícil no início mostrar a minha cicatriz. Eu não queria que ela aparecesse nas fotos, então eu usava coisas que pudessem cobri-la. Agora, mais do que nunca, eu me sinto confiante em quem sou e do que passei... e estou orgulhosa disso, escreveu ela.

Na foto, cantora aparece com um maiô azul à beira da piscina, enquanto posa deixando em evidência a cicatriz e uma tatuagem que possui na coxa.

Selena precisou realizar a cirurgia devido a complicações do lúpus, doença autoimune que a acompanha desde 2015.