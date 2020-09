Felipe Araújo relembra show com o irmão, Cristiano Araújo: Amor além do tempo

25/09/2020 | 13:11



Felipe Araújo emocionou os fãs e seguidores na última quinta-feira, dia 24, ao relembrar um momento especial no palco com o irmão, Cristiano Araújo, que morreu em 2015.

Nas imagens, resgatadas pelo Rubens Cerqueira, os dois aparecem em cima do palco em um show realizado em 2011.

#TBT de quando eu era muito feliz e não sabia. Amor além do tempo. Que saudade. Obrigado por resgatar essas fotos, escreveu Felipe ao divulgar as fotos no Instagram.

Os internautas se emocionaram com a declaração do cantor sertanejo e repararam na expressão de Cristiano olhando para Felipe.

O melhor da foto é a cara do Cristiano com muito orgulho do irmão, escreveu um fã.

Essas fotos são definições de amor, disse outro seguidor.

Cristiano a namorada Allana Moraes morreram no dia 24 de junho de 2015 em um acidente de carro. Eles voltavam de um show em Itumbiara quando o carro em que estavam saiu da pista e capotou.