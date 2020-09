Duplicação do Adib Chammas será entregue em até 40 dias

Yasmim Assagra

Do Diário do Grande ABC



25/09/2020 | 12:12



A Prefeitura de Santo André anunciou, na manhã desta sexta-feira (25), que a duplicação do viaduto Adib Chammas será entregue em até 40 dias. A obra finalizou o trecho que liga o 1º e o 2º subdistritos da cidade e entrou na fase de acabamentos.

Inicialmente, a previsão de conclusão para a duplicação era em janeiro de 2021 e a decisão dessa antecipação foi divulgada no início desse ano, quando a intervenção adotou o sistema de cimbramento, método mais tecnológico em comparação ao anterior. Exemplo é que as aduelas - estruturas que ficarão acima na Avenida do Estado e do Rio Tamanduateí - seriam instaladas uma a cada 14 dias e, atualmente, a previsão é leve sete dias para cada uma.

De acordo com o prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), cerca de 6 mil veículos passam por hora pelo viaduto e, com a intervenção, reduzirá em 30% o tempo de viagem por quem precisa passar pelo trecho.

O investimento da obra foi de R$ 15,9 milhões, fruto de financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

FUTURAS OBRAS - Diante da finalização da duplicação do Adib Chammas, o prefeito destacou que a próxima intervenção será no Viaduto Castelo Branco, no bairro Santa Terezinha. O projeto tem a expectativa de iniciar as obras ainda neste ano.

Mais informações, amanhã (26) no caderno de Setecidades.