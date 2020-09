Lâmpada inteligente, aspirador robô e mais: os últimos lançamentos de tecnologia

Bianca Bellucci

25/09/2020 | 11:48



As empresas de tecnologia vivem em constante expansão. Em busca de entregar cada vez mais novidades para os usuários, elas semanalmente colocam nas prateleiras novos produtos. Para você não perder nenhum lançamento, o 33Giga reúne o que chegou ao mercado brasileiros nos últimos dias. Os itens são referentes ao período entre 14 e 25 de setembro. Confira!

Adaptador Fire TV Stick Lite, da Amazon

O Fire TV Stick Lite é a nova geração do adaptador da Amazon que transforma uma televisão tradicional em smart. O modelo promete ter 50% mais potência do que o Fire TV Stick Basic Edition – último da categoria. Isso se deve ao processador Quad-Core de 1.7 GHz. Vale destacar que o produto oferece resolução de 1080p a 60 fps.

O gadget ainda vem com o Controle Remoto Lite por Voz, que é compatível com a Alexa e dá aos clientes o poder de se comunicar com a assistente pressionando um botão. O acessório também traz funcionalidades adicionais do Amazon Prime Video, sendo possível assistir a uma série simplesmente dizendo “Alexa, assistir Fleabag no Prime Video”

O Fire TV Stick Lite já está disponível para pré-venda por R$ 349. No entanto, não há data de entrega.

Nova linha de aparelhos Echo, da Amazon

A Amazon apresentou a nova linha de aparelhos que trazem a assistente virtual Alexa. São quatro modelos: Novo Echo, Novo Echo Dot, Novo Echo Dot com Relógio e Echo Show 10. Aqui, o grande diferencial está no design. Agora, eles têm formato esférico e acabamento em tecido, além de um anel LED na base, que reflete nas superfícies para dar maior visibilidade ao consumidor.

É importante destacar que os modelos Novo Echo, Novo Echo Dot, Novo Echo Dot com Relógio só apresentaram melhorias no quesito áudio. O Echo Show 10, por sua vez, é um aparelho completamente novo. Ele vem com uma tela de 10 polegas que segue a movimentação do usuário.

O Echo (preço sugerido de R$ 749) e o Echo Dot (R$ 399) estarão disponíveis nas cores preto, branco e azul, enquanto o Echo Dot com Relógio (R$ 499) poderá ser encontrado em branco e azul. Estes aparelhos já entraram na pré-venda e serão entregues ainda este ano – não há data certa. O Echo Show 10 (R$ 1.899) também não tem lançamento definido.

Tablet Twist Tab Minions, da Positivo

O tablet Twist Tab Minions, da Positivo, é voltado para o público infantil, especialmente para crianças de 4 a 8 anos. Por isso, ele vem com aplicativos especiais, como o YouTube Kids, e controle parental, para adultos gerenciarem os acessos dos pequenos. Sem contar o conteúdo exclusivo dos Minions. Tem animação de carregamento de tela, wallpaper e personalização de toques, além de notificações e alarme com as vozes dos personagens Bob e Stuart.

Para maior segurança das crianças, o tablet sai de fábrica protegido com uma capa de silicone com os personagens Minions destacados e uma bolsa de Neoprene, que facilita o transporte do aparelho e ainda serve de apoio ao dispositivo em superfícies planas, como mesa ou bancada.

Quando o assunto é especificação, o Twist Tab Minions tem tela de 7 polegadas, processador Quad-Core de 1.5 GHz, memória RAM de 1 GB e armazenamento de 32 GB. A câmera frontal, para selfies, é de 2 MP. Tem preço sugerido de R$ 549.

Headphones Cloud Stinger Core Wireless e Cloud Core + 7.1, da HyperX

A HyperX colocou nas prateleiras dois novos modelos de headpohnes. O Cloud Stinger Core Wireless está disponível em branco com preço sugerido de R$ 749,90, enquanto o Cloud Core + 7.1 pode ser encontrado em preto e sai por R$ 639,90. Ambos chegam na segunda quinzena de outubro.

O Cloud Stinger Core Wireless é compatível com PlayStation 4 e o novíssimo PlayStation 5, além de PCs. Tem autonomia de bateria de 17 horas e alcance de 12 metros. Ainda apresenta peso de 275g, almofadas nas conchas auriculares e uma série de recursos, como controle de volume e microfone com cancelamento de ruído.

O Cloud Core + 7.1, por sua vez, é compatível com PlayStation 4 e computadores. O grande diferencial está na caixa de controle de áudio fixa ao fio, que permite ajustar o volume e ativar o modo de som surround 7.1 virtual. O lançamento tem certificação da Discord e Teamspeak para conversação e microfone removível, flexível e com cancelamento de ruído que reduz os sons de fundo.

Aspirador robô Orion, da Multilaser

A Multilaser apresentou ao mercado seu novo aspirador robô, o Orion. Entre os diferenciais do gadget está a funcionalidade de retornar à base recarregável sozinho e, após a carga completa, iniciar suas atividades automaticamente sem precisar do comando do consumidor. Também possui sistema antiqueda e função três em um pré-programadas: modo automático, limpeza de cantos e limpeza espiral. É bivolt e sai por R$ 889.

Lâmpada inteligente Hue Go, da Philips Hue

A Signify lança este mês no Brasil a Hue Go, novo produto do portfólio de iluminação conectada da Philips Hue. A lâmpada inteligente oferece mais de 16 milhões de cores, funcionamento via Bluetooth (que permite controlar o gadget e programar ações, como acendê-las pela manhã ou diminuir a intensidade à noite), bateria com mais de 18 horas de duração e tempo de vida de 20 mil horas. O preço sugerido é R$ 1.099.

Smartphone LG Velvet, da LG

A LG apresentou o novo smartphone premium da marca. Chamado de LG Velvet, o modelo entra para substituir a linha G e tem preço sugerido de R$ 4.299. É possível encontrá-lo em três cores: Illusion Sunset, Aurora White e Aurora Gray.

Em relação às especificações, o LG Velvet tem tela de 6,8 polegadas, processador Octa-Core, memória RAM de 6 GB e armazenamento interno de 128 GB – expansível até 2 TB com cartão microSD. O conjunto de câmera tripla combina uma lente principal de 48 MP, uma grande angular de 8 MP e uma de profundidade de 5 MP. O produto ainda é equipado com uma câmera frontal de 16 MP para selfies.

Notebooks ThinkPad X1 Carbon 8ª Geração e ThinkPad X1 Yoga 5ª Geração, da Lenovo

A Lenovo anunciou atualizações na linha ThinkPad com o lançamento do ThinkPad X1 Carbon 8ª Geração e ThinkPad X1 Yoga 5ª Geração. Desenvolvidos para usuários corporativos, os notebooks saem a partir de R$ 19.999 e R$ 20.159, respectivamente – depende das especificações escolhidas pela pessoa.

De forma geral, os modelos foram atualizados com processadores Intel Core vPro de 10ª Geração e certificação Athena, que prometem melhor desempenho e duração da bateria. Eles também vêm equipados com memória RAM de 16 GB e armazenamento SSD de 2 TB, que pretendem entregar 10 vezes mais velocidade na leitura e escrita de dados. Além disso, os lançamentos contam com Wi-Fi 6, que oferece até 40% a mais de velocidade para executar tarefas que utilizem internet sem fio.

Com alto-falantes Dolby Atmos, os notebooks da Lenovo contam com dois tweeters para cima e dois woofers para baixo para criar uma experiência sonora imersiva. Além de quatro microfones de 360 graus, que cancelam ruídos indesejados durante chamadas e captam a voz do usuário mesmo à distância.

