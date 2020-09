Conheça a tecnologia antimicrobiana usada em aeroportos americanos

Redação

Alguns aeroportos que funcionam como hubs da companhia aérea Delta, nos Estados Unidos, estão usando tecnologia antimicrobiana para aumentar a segurança dos passageiros. O conceito está sendo aplicado no material dos recipientes em que os viajantes colocam pertences na hora de passar pelo raio-X, antes do embarque.

Lançadas em parceria com a Administração de Segurança dos Transportes, as caixas antimicrobianas foram adotadas nas esteiras de triagem automatizadas dos aeroportos de Atlanta, Minneapolis/St. Paul, Los Angeles, Nova York-LaGuardia e Nova York-JFK. A Delta avaliará, ao longo de setembro, uma possível expansão para outros destinos.

Tecnologia antimicrobiana em aeroportos

De acordo com a companhia, os novos recipientes evitam o crescimento de um amplo espectro de bactérias, por meio de uma tecnologia antimicrobiana, que é incorporada à peça e minimiza continuamente a presença desses microorganisms ao longo do ciclo de vida da caixa.

Caixas na cor preta e indicadores nas alças do acessório ajudam os passageiros a saber que seus pertences estão passando pelo posto de controle de segurança resguardados por essa nova solução.

Em comunicado, a Delta divulgou ainda que sua nova Divisão de Limpeza Global está trabalhando com equipes em toda a companhia e também com parceiros para aprimorar a segurança e a limpeza durante a viagem. A colaboração da Delta com a RB, fabricante do Lysol®, por exemplo, envolverá o desenvolvimento de futuras soluções de desinfecção e protocolos que serão utilizados tanto nos aeroportos como durante a experiência a bordo.

