Descubra a Armênia, uma das primeiras civilizações cristãs do mundo

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



25/09/2020 | 11:18



Localizada na região do Cáucaso, entre a Ásia e a Europa, a Armênia é uma das primeiras civilizações cristãs do mundo. O país conta com inúmeros locais religiosos, como o templo greco-romano de Garni e a Catedral de Etchmiadzin, sede da Igreja Armênia.

Além disso, outros inúmeros destinos turísticos podem ser explorados no país. Veja fotos incríveis da Armênia na galeria:

Fotos incríveis da Armênia