Fonte confirma término de Demi Lovato e Max Ehrich e cantora posta indireta ao surgir sem o anel de noivado

25/09/2020 | 10:10



Parece que o romance de Demi Lovato e Max Ehrich chegou ao fim. Isso porque, em contato com uma fonte, foi revelado pela revista People que o casal terminou o noivado.

Foi uma decisão difícil, mas Demi e Max decidiram seguir caminhos separados para focar em suas respectivas carreiras. Eles têm respeito e amor um pelo outro e sempre valorizarão o tempo que passaram juntos.

Tudo indica que a relação ficou abalada após o surgimento de rumores de que Max havia enviado mensagens flertando com a ex-melhor amiga de Demi, Selena Gomez, em 2015. No início deste mês a cantora até chegou a usar suas redes sociais para falar sobre o assunto.

É muito triste quando as pessoas FALSIFICAM imagens para colocar as mulheres umas contra as outras, escreveu.

De acordo com o jornal Daily Mail, no entanto, o clima entre Demi e Max já não estava dos melhores.

- Ela não sabia quem Max realmente era e não achava que ele tinha boas intenções... Havia muitas bandeiras vermelhas que ela estava ignorando e tentando fechar os olhos, revelou uma fonte ao jornal.

Enquanto isso, outra fonte acrescentou, dizendo que Demi não confiava em Max.

- Ela não confia nele e acha que ele é superficial... Ela sente que ele a pediu em casamento para chamar a atenção.

Um terceiro informante ainda explicou que as coisas começaram a piorar quando Max disse que estava voando para Atlanta para trabalhar.

- Eles estavam discutindo muito e Demi não queria que ele fosse sem ela... Tem havido muita tensão e Demi o deixou para clarear a mente, declarou.

Vish!

Até momento, nem Demi ou Max se pronunciaram sobre o suposto término. Porém, nesta sexta-feira, dia 25, a cantora compartilhou um post enigmático no Instagram Stories, ao aparecer sem anel de noivado e vestindo uma camiseta estampada com as palavras dogs over people, algo como cães são melhores do que pessoas ou prefiro cachorros a pessoas, em tradução livre.