VPN: saiba o que é e veja opções para navegar com segurança na web

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



25/09/2020 | 08:18



VPNs são redes virtuais privadas (do inglês, Virtual Private Network). Elas permitem que usuários naveguem anonimamente na internet. Com isso, a segurança é aumentada, já que você consegue driblar ferramentas de monitoramento.

Ao optar por um VPN, é possível acessar o site que deseja sem que saibam que você o visitou. Com isso, muitas vezes, até se consegue um serviço bônus: entrar em serviços que só estão disponíveis em outros países (como catálogo de streaming de nomes como Netflix e Amazon Prime Video, que oferecem diferentes filmes de acordo com sua região).



São várias empresas que oferecem plataformas de VPN — há desde serviços pagos e completos até gratuitos e um tanto mais espartanos. A seguir, confira detalhes de quatro boas opções de VPNs disponíveis no mercado.

NordVPN

O 33Giga já falou sobre esse serviço algumas vezes. Entre os principais diferenciais do NordVPN está a facilidade de uso. Basta preencher um rápido cadastro, escolher o país a qual se deseja conectar a VPN e pronto. Outro ponto é a quantidade de plataformas em que pode ser usado – disponível para Windows, Linux, MacOS, Android e iOS. Ainda oferece extensões para navegadores como Chrome e Firefox. Custa cerca de R$ 27 (US$ 4,95) por mês no pacote anual. Para saber mais, entre aqui.

CyberGhostVPN

Os dois maiores diferenciais desse serviço são a velocidade de conexão e a interface simples de usar. Trata-se de usabilidade pratica e intuitiva tanto na web (você vê os dispositivos que estão conectados e faz as configurações da conta) quanto no desktop (ele fica na bandeja de aplicativos e abre em meia janela no cantinho, como o calendário). Custa R$ 29,90 por mês no plano semestral. Mais informações, aqui.

TunnelBear

É um dos mais famosos da rede. Ele oferece um teste grátis aos interessados, mas é bastante limitado – tráfego de 500 MB por mês. Tem suporte a Windows, MacOS, Android e iOS. Também funciona em Linux, mas com uma experiência ainda mais restrita. O plano de um ano custa US$ 4,99 ao mês (cerca de R$ 28). Informações adicionais estão aqui.

Opera

Essa VPN funciona dentro do navegador Opera e sua principal vantagem é a gratuidade. Embora não seja tão completa quanto as concorrentes (não é tão simples acessar o catálogo de serviços de streaming estrangeiros), quebra um galho caso a preocupação seja o anonimato. É fácil de usar e para habilitar, depois de baixar e instalar o Opera em seu computador, basta ir a Configurações > Privacidade e clicar no botão VPN. Para baixar o browser, entre aqui.