Acidente envolvendo caminhão com etanol causa trânsito na Avenida dos Estados

25/09/2020 | 08:04



Um acidente envolvendo um caminhão e uma van interditou a Avenida dos Estados, na altura do supermercardo Assaí, em Santo André. Com a batida, que ocorreu por volta das 3 h da manhã, parte do combustível - cerca de 30 mil litros - que estava no caminhão caiu na pista, o que causou a apreensão dos bombeiros por risco de explosão. Não houve vítimas.

Segundo informações dos Bombeiros, o caminhão fazia uma manobra para entrar na garagem quando foi atingido na parte traseira pela van. Agora, outro caminhão tanque está no local para receber o combustível que restou no veículo envolvido no acidente. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) está acompanhando a ocorrência.