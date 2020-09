Manu Gavassi é escolhida como novo ícone do MTV MIAW; confira tudo o que rolou na premiação!

25/09/2020 | 01:11



Seguindo os protocolos de distanciamento, o MTV MIAW foi realizado ao vivo nesta quinta-feira, dia 24. A premiação começou com uma performance de Luísa Sonza quebrando tudo cantando Braba e Toma, ao lado de MC Zaac. Logo, Vitão se juntou a ela para uma apresentação de Flores, com direito à entrega de um buquê do cantor para a sua amada, mas não rolou o esperado beijo.

O segundo número musical da noite foi um dueto divertido entre Bruna Marquezine e Manu Gavassi, com muitos figurinos, referências ao coronavírus e à MTV. Vale a pena ver de novo!

Os indicados e alguns fãs participaram à distância, enquanto Manu e Bruna tomavam conta do palco. Mas Pabllo Vittar foi a primeira vencedora da edição e fez questão de receber o troféu presencialmente de Hino do Ano, por Amor de Que.

Ivete Sangalo foi pega de surpresa quando ganhou a categoria Live das Lives. Ela não tinha ideia de que iria vencer um prêmio e foi muito querida agradecendo o voto dos fãs e por todos os que assistiram à sua icônica transmissão.

Anitta organizou uma superprodução para apresentar Me Gusta, com a participação em vídeo de Cardi B. Por sinal, a carioca foi um grande destaque da noite, levando o gato rosa para casa na categoria Artista Musical.

Um momento muito esperado foi o aparecimento de Sasha Meneghel, convidada para apresentar o prêmio de Ícone MIAW, o qual, no ano passado, foi para Bruna Marquezine. A escolhida da vez foi a outra apresentadora, Manu Gavassi, que chorou ao fazer o discurso da vitória. Fofa!

Lady Gaga foi a escolhida para o Hit Global, com Rain on Me, e mandou um recadinho especial para os fãs brasileiros!