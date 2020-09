Lakers batem Nuggets e ficam a uma vitória de voltar à final da NBA após 10 anos

25/09/2020 | 00:50



O Los Angeles Lakers está a uma vitória de voltar à decisão da NBA após 10 anos. A franquia da Califórnia superou o Denver Nuggets por 114 a 108, nesta quinta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, e abriu 3 a 1 na série melhor de sete pela final da Conferência Oeste. O jogo 5 acontece no sábado, às 22h.

O destaque da vitória do Los Angeles foi o ala-pivô Anthony Davis, que terminou o jogo com 34 pontos, além de cinco rebotes e três assistências. LeBron James também teve ótimo desempenho, quase conquistando um triplo-duplo. Foram 26 pontos, nove rebotes e oito assistências. Pelo Denver, Jamal Murray foi o maior pontuador com 32 pontos.

O primeiro quarto foi de domínio do Los Angeles. Com Anthony Davis e LeBron James liderando o ataque com 14 e 10 pontos, respectivamente, e Dwight Howard inspirado nos rebotes, principalmente ofensivos, o time da Califórnia abriu uma vantagem de sete pontos no final da parcial (37 a 30).

Os Lakers voltaram com tudo no período seguinte e chegaram a abrir 12 pontos de vantagem (44 a 32) em uma cesta de Kyle Kuzma. Depois disso, o Denver se recuperou. Jamal Murray foi responsável por manter o time próximo no placar, com excelente repertório ofensivo, incluindo uma jogada sensacional mesmo marcado por LeBron James. O ala foi para o intervalo com 16 pontos (aproveitamento de 77,8% nos arremessos de quadra) e com sua equipe perdendo por cinco (60 a 55).

A primeira cesta do terceiro período foi dos Nuggets, com Jerami Grant, mas os Lakers responderam rapidamente. Foram três bolas consecutivas de três pontos, com Anthony Davis, Danny Green e Caldwell-Pope. Rajon Rondo também entrou em cena para anotar cinco pontos seguidos e colocar uma vantagem de 11 pontos (82 a 71). O Denver não desistiu e seguiu sua batalha de recuperação. Com uma bola certeira de Michael Porter Jr., a diferença no placar caiu para 87 a 84 no final da parcial.

O último período foi emocionante até o final. Os Nuggets não se entregaram em nenhum momento, mas os Lakers foram superiores, com bom desempenho de Anthony Davis e participação importante de LeBron James nos momentos decisivos. O Los Angeles fez 27 a 24 na parcial para fechar com uma vitória por 114 a 108.