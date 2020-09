Confira os vencedores do MTV MIAW 2020

25/09/2020 | 00:11



Nesta quinta-feira, dia 24, ocorreu a edição 2020 do MTV MIAW, que coroa os melhores da internet. Tudo foi realizado, pela primeira vez, de maneira remota devido ao novo coronavírus, mas ao vivo.

Bruna Marquezine e Manu Gavassi comandaram a cerimônia, se comunicando virtualmente com os indicados e recebendo pontualmente alguns convidados. A seguir, veja a lista de vencedores.

Aposta MIAW

Gabi Oliveira (DePretas)

Nath Finanças

Lucca Najar

Audino Vilão

Sidoka - VENCEU

Agnes Nunes

Luccas Luccas

Hiran

Artista Musical

Pabllo Vittar

Anitta - VENCEU

Luísa Sonza

Ludmilla

Vitor Kley

Pedro Sampaio

Emicida

Anavitória

Beat BR

Emicida

Filipe Ret

Orochi

Djonga - VENCEU

Hungria Hip Hop

Matuê

Xamã

Drik Barbosa

Hino de Karaokê em Casa

Supera (Marília Mendonça) - VENCEU

Tudo Aconteceu (MC Du Black com Delacruz)

A Gente Fez Amor (Gusttavo Lima)

Tudo Ok (Thiaguinho MT feat Mila e JS O Mão de Ouro)

Aí Eu Bebo (Maiara e Maraisa)

Mentira (Felipe Araújo)

Asas (Luan Santana)

Em Casa na Cama Que eu Paguei (Wesley Safadão part. Zé Neto & Cristiano)

Hino do Ano

Sentadão (Pedro Sampaio, Felipe Original, JS o Mão de Ouro)

Menina Solta (Giulia Be)

Verdinha (Ludmilla)

Desce pro Play (MC Zaac, Anitta e Tyga)

Amor de Que (Pabllo Vittar) - VENCEU

Braba (Luísa Sonza)

Pupila (Anavitória, Vitor Kley)

Surtada (Dadá Boladão, Tati Zaqui feat OIK)

Hit Global

Rain on Me (Lady Gaga e Ariana Grande) - VENCEU

Say So (Doja Cat ft. Nicki Minaj)

Watermelon Sugar (Harry Styles)

Break My Heart (Dua Lipa)

Blinding Lights (The Weeknd)

I Love Me (Demi Lovato)

Circles (Post Malone)

Everything I Wanted (Billie Eilish)

Ícone MIAW

Felipe Neto

Emicida

Babu Santana

Maisa Silva

Atila Iamarino

Ludmilla

Pabllo Vittar

Manu Gavassi - VENCEU

Live das Lives #BreakTheInternet

Luísa Sonza

Wesley Safadão

Ivete Sangalo - VENCEU

Marília Mendonça

Sandy & Junior

Gilberto Gil

Dennis DJ

Alok

Caetano Veloso

Live Pra Tudo

Fábio Porchat

Chico Salgado

Teresa Cristina

Boca a Boca (Bianca Andrade) - VENCEU

No Estúdio Com o Ex (Matheus Mazzafera)

Melhor Clipe Feito em Casa

Mc Rebecca ? Tô Presa em Casa

Sofi Tukker ? House Arrest (Juntos A Distância)

Pocah ? Depois da Quarentena - VENCEU

Duda Beat ? Todo Carinho (Juntos A Distância)

Vitor Kley ? O Amor é o Segredo

Tati Zaqui e Thiaguinho MT ? Mascaradinha

Xamã ? De Novo

Lagum ? Hoje eu Quero Me Perder (Acústico)

Ri Alto

Rafael Portugal

Thiago Ventura

Bruna Louise - VENCEU

Fábio Porchat

Yuri Marçal

Thati Lopes

Gregório Duvivier

Marcelo Adnet

Streamer BR

Gaules

Anderson Silva

Camila "Camilota" Silveira

Alanzoka - VENCEU

YoDa

Tik Toker Absurdo

Cinthia Cruz

GKAY

Lucas Guedez

Lzmaario (Mario Jr)

Batom Atrevido - VENCEU

Luis Mariz

Maisa Silva