GM reabre PDV em São Caetano e volta a oferecer um Onix Black

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



25/09/2020 | 00:02



A General Motors, conforme o Diário antecipou na edição de ontem, irá reabrir o PDV (Programa de Demissão Voluntária) para os trabalhadores de São Caetano. Novamente será oferecido um Onix Joy Black, além dos valores adicionais à rescisão contratual. Conforme o presidente em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Francisco Nunes, o programa será reaberto no dia 30, e poderá receber a adesão dos colaboradores até 15 de outubro.

Segundo Nunes, a montadora irá oferecer as mesmas condições disponibilizadas no programa encerrado no fim de agosto, que contou com a adesão de 293 profissionais – o que estaria abaixo da expectativa, uma vez que a fábrica possui 700 trabalhadores em lay-off (suspensão do contrato de trabalho) atualmente. A planta da região emprega cerca de 8.000 funcionários.

Para incentivar o desligamento espontâneo, são oferecidos de 3,5 a sete salários adicionais, a partir de quatro anos de casa, e de um a dois anos de plano de saúde extras. Além disso, para os profissionais que tiverem mais de 11 anos de firma, será disponibilizado também um Onix Joy Black, que custa R$ 55.990. A iniciativa visa adequar o efetivo à realidade do setor automotivo devido à crise gerada pelo novo coronavírus. Para ajustar a produção também será concedido day-off (dia sem trabalho com desconto no banco de horas) nos dias 28 e 29.