Desempenho de Pretinho abala governo Lauro

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



25/09/2020 | 10:00



Aliados do governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), estão preocupados com o desempenho do candidato governista à sucessão, o presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM). A viabilidade eleitoral do projeto foi colocada em xeque nos últimos dias depois de o Parque do Paço ter acesso a pesquisas internas que mostram que a campanha do democrata ainda patina.

Nos últimos dias, o tema tem pautado reuniões entre os governistas. Até a possibilidade de desistência da candidatura e a desconfiança de lideranças do Água Santa permearam os debates. Por outro lado, há quem acredite que os números não refletem a realidade e que o projeto seguirá sólido, mesmo sob dificuldades. A campanha governista já vinha tentando driblar o racha causado após a escolha pelo nome do parlamentar e minimizando a existência de candidaturas dissidentes do governo, como a do ex-secretário de Lauro e primo do prefeito, o também vereador Marcos Michels (PSB). Nesse contexto, governistas citam até a troca do democrata pelo socialista como candidato oficial à sucessão.

Plano B de Lauro, Pretinho foi escolhido pelo verde como candidato à sucessão depois de o preferido do prefeito para a empreitada, o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), rejeitar o convite por motivos de saúde. Como vice de Pretinho, o governo escalou a ex-deputada estadual Regina Gonçalves (PV). A chapa já foi oficializada em convenção, na semana passada.

A fim de tentar polarizar a disputa com ex-prefeito e candidato do PT, José de Filippi Júnior, Pretinho tem intensificado ataques ao petismo. Nas redes sociais, acusou o ex-prefeito (gestões 1993-1996, 2001-2004 e 2005-2008) de “falir a ETCD (Empresa de Transporte Coletivo de Diadema)”. Também disparou alfinetadas ao ex-prefeiturável Vaguinho do Conselho (SD), que está inelegível e decidiu apoiar Filippi neste ano. “Reparou? Inelegível apoia o PT”, publicou. O Diário procurou Pretinho insistentemente ontem para comentar sobre o assunto, mas o parlamentar não atendeu aos contatos.