Tigre tenta colocar a cabeça no lugar

Diário do Grande ABC



24/09/2020 | 23:24



O São Bernardo FC ainda está em fase de aceitação da partida ruim que fez em Sorocaba, contra o São Bento, pela ida da semifinal do Paulista da Série A-2. Ainda assim, o pensamento é que apesar do revés por 3 a 0 no Interior, o Tigre tem condições de repetir ou até superar o placar a seu favor para conquistar o acesso à elite e a vaga na final.

“A cabeça de todos está boa. Conversamos depois do jogo e durante a semana. Sabemos que foi bastante complicado lá, levamos três gols, mas nada é impossível. A gente vem trabalhando forte porque sabe que tem totais condições de reverter esse placar em casa”, declarou o lateral-esquerdo Fernando Júnior, que foi titular no lugar de Pará.

Segundo ele, o elenco conta com diversos atletas de currículo extenso e que, em momentos como este, sabem como agir e orientar. “A gente tem muito jogador experiente, que fala com a gente, que é mais novo, para ter tranquilidade. Serão 90 minutos de jogo e a gente precisa fazer o primeiro, para depois chegar no segundo e então no terceiro. É ter tranquilidade, manter o foco e confiar um no outro.”