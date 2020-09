Poda de árvore causa polêmica em São Bernardo

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



25/09/2020 | 00:01



A retirada de árvore na Rua José Bonifácio, no Centro de São Bernardo, causou divergência entre moradores. No dia 15 de setembro, o Diário publicou reclamação da leitora Luiza Amabile Zampieri, 87 anos, que relatava medo com o tamanho do exemplar na frente de sua casa. Segundo ela, os galhos invadiram a fiação, o tronco estava comprometido e havia risco de queda. Um dia depois que a reportagem foi publicada, a Prefeitura foi ao local para avaliar a árvore, mas moradores impediram.



A comerciante Marta Lecci Capelli, 60, se abraçou ao exemplar e teve de ser conduzida ao distrito policial para prestar esclarecimentos, sendo liberada na sequência.

Trata-se de uma espécie tipuana tipu, cujas raízes estão levantando parte da calçada. Após a tentativa de vistoria da Prefeitura, moradores se mobilizaram para tentar manter a árvore no local. Como maneira de mostrar a preocupação, moradores colocaram placas de luto no tronco e ontem haviam programado uma vigília no local para impedir qualquer ação da administração municipal.



Há 37 anos, Marta Lecci é dona de uma clínica veterinária em frente ao local. Inconformada com a possibilidade de a árvore ser retirada, reuniu outros moradores para lutar pela manutenção do exemplar no local. “Ela (árvore) é saudável, nitidamente. Mas precisa de uma poda”, diz. A comerciante acredita que seja possível cortar a raiz e manter a árvore onde está. “É um exemplar sexagenário”, acrescenta.



Roberta Pacheco, 46, mora do outro lado da rua onde está a árvore e torce para que o exemplar continue ali. “A calçada está um pouco levantada, mas nunca vi ninguém cair ali. Trabalho nessa rua há 17 anos e nunca vi ninguém se acidentar no local”, diz.



A bióloga, especialista em recursos hídricos e professora da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Marta Angela Marcondes analisou a situação e afirma que o exemplar tem condições de ser mantido no local, “pois apresenta alguns sinais de problemas, mas que podem ser remediados com a poda correta e a manutenção de suas raízes”.



Marta afirma ainda que deve-se fazer adequações na calçada para que sua raízes possam ser protegidas e evitar acidentes. A especialista explica que, embora a espécie tipuana tipu não seja nativa do Brasil, é da América do Sul e tem uma importância fundamental para os principais serviços ambientais das árvores. “(Este exemplar) Fornece sombra, umidade, abrigo para outras espécies vegetais e animais, é redutora de ruídos ambientais e também de poluentes. Sempre vou defender as espécies vegetais que estão nas cidades, pois são elas que nos garantem o bem estar para um meio urbano. Como a tipuana produz flores maravilhosas, ela contribui muitíssimo para a redução do estresse urbano”, acrescenta Marta.



Procurada pelo Diário, a Prefeitura informou, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, que após reavaliação a árvore em questão será mantida no local, em atendimento a pedidos de moradores. “A administração irá executar a manutenção e oferecer apoio à árvore, para garantir que a mesma não corra o risco de atingir pessoas e veículos”, garantiu a administração, em nota.