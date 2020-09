Os 70 anos do ciclista de São Bernardo

Sexta-feira, 25 de setembro de 1970 – ano 13, edição 1343

Manchete – Israel pode intervir no conflito do Oriente Médio.

Santo André – Câmara Municipal rejeita o jornal oficial, projeto do Executivo. E autoriza o Semasa a contrair empréstimo de 20 milhões de cruzeiros destinado a suprir o abastecimento de água.

Mauá – A Rua A do Parque das Américas, totalmente esburacada. Responsabilidade da Imobiliária Lutfalla, diz o prefeito Américo Perrella.

Educação – Colégio Estadual Sérgio Milliet realiza a I Semana em homenagem ao seu patrono.

Sérgio Milliet da Costa e Silva (São Paulo, 20 de setembro de 1898 – 9 de novembro de 1966): escritor, poeta, ensaista e tradutor. Dirigiu a Biblioteca Mario de Andrade, na Capital.

Uma das inúmeras obras de Sérgio Milliet: Diário Crítico (10 volumes).

Em 25 de setembro de...

Prefeito Antonio Pezzolo assina contrato para a construção do posto 3 do Corpo de Bombeiros de Santo André, na Avenida Martim Francisco, em Vila Lucinda.

1975 – Pela primeira vez no Grande ABC, Marília Pera estréia <CF160>Feiticeira</CF> (musical) no Teatro Municipal de Santo André.

1920 – Anúncio: vende-se um sítio no bairro Piraporinha, com 12 alqueires entre capoeiras e boas terras de cultura. Entre os equipamentos, uma aranha (espécie de charrete), quatro vacas (sendo duas com crias) e três bois mestres de arado.

Hoje

- Dia do Rádio e da Radiodifusão.

A data foi escolhida em comemoração ao aniversário de Roquete Pinto, considerado Pai do Rádio Brasileiro.

Em 1923, Roquete Pinto inaugurou oficialmente a primeira rádio do Brasil, a Sociedade do Rio de Janeiro.

Antes dela, a Rádio Clube do Recife já havia entrado no ar, sendo a primeira rádio no ar no Brasil e que ainda está em operação.

A primeira transmissão de rádio no País ocorreu em 7 de setembro de 1922, para um discurso de Epitácio Pessoa.

Fonte: www.tudoradio.com

- Dia Nacional do Trânsito