Liverpool faz 7 a 2 e avança na Copa da Liga Inglesa; Manchester City vence

24/09/2020 | 17:59



Dois dos principais times da Inglaterra, Liverpool e Manchester City avançaram à quarta fase da Copa da Liga Inglesa nesta quinta-feira. Os times, contudo, obtiveram a classificação com resultados bem díspares. Enquanto o Liverpool aplicou 7 a 2 no Lincoln City, a equipe de Josep Guardiola bateu o Bournemouth por 2 a 1.

Jogando de uniforme azul, o Liverpool entrou em campo com formação praticamente reserva. Dos titulares, somente jogaram Fabinho, atuando como zagueiro, e Van Dick, que ficou em campo apenas os primeiros 45 minutos. Até o goleiro Alisson foi poupado. O técnico Jürgen Klopp preferiu dar espaço e rodagem para jogadores mais jovens, como Curtis Jones e o japonês Minamino.

Diante de um rival da terceira divisão, o Liverpool não encontrou nenhuma dificuldade no primeiro tempo. Abriu o placar aos 8 minutos, em bela cobrança de falta de Shaqiri. Ele mandou sobre a barreira e acertou o ângulo, sem defesa para o goleiro.

Menos de dez minutos depois, a zaga do Lincoln errou feio na saída de bola, o Liverpool agiu rapidamente e Minamino acertou belo chute para aumentar a vantagem dos visitantes, aos 17.

Aos 31, Curtis Jones recebeu longo lançamento, dominou com tranquilidade dentro da área e caprichou no chute colocado. O mesmo Jones anotou o quarto gol, aos 35. Em boa jogada individual, ele deixou três marcadores para trás e finalizou. A bola desviou na zaga e entrou.

O segundo tempo também começou com gol. Logo no primeiro minuto, Minamino aproveitou o rebote do goleiro, após finalização de Eliot, e mandou para as redes. Os anfitriões descontaram aos 15, com gol de Tayo Edun.

Mas o Liverpool voltou à carga aos 20 minutos. Em chute rasteiro e despretensioso, Grujic anotou o sexto gol dos visitantes. Na sequência, o Lincoln chegou ao segundo, em falha de Adrian na saída do gol, após cobrança de escanteio. Lewis Montsma balançou as redes. E, aos 43, Origi selou a goleada em rápido contra-ataque, pela direita.

O próximo adversário do Liverpool será o rival Arsenal, que eliminou o Leicester City na quarta-feira.

CITY VENCE APERTADO - O time de Manchester teve atuação mais discreta na vitória sobre o Bournemouth, da segunda divisão, por 2 a 1, em casa. Assim como fez Klopp, Guardiola escalou a equipe com jogadores jovens, dando folga à maior parte dos titulares.

Liam Delap, de apenas 17 anos, abriu o placar aos 18 minutos de jogo. No segundo tempo, Phil Foden anotou o segundo aos 20. Ainda na etapa inicial, o time visitante chegou a empatar, com gol de Sam Surridge. Na próxima fase, os atuais campeões da Copa da Liga Inglesa vão enfrentar o Burnley.

Ainda nesta quinta, o Aston Villa derrotou o Bristol City por 3 a 0, fora de casa.