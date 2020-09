24/09/2020 | 16:10



Bruna Marquezine e Manu Gavassi não se viam desde que a loira foi confinada para o BBB 20! Mas, nessa quinta-feira, dia 24, elas se reuniram novamente, para apresentar o MTV MIAW.

Manu postou um vídeo do momento, e emocionou os fãs que amam a amizade entre as duas, já que elas se abraçaram fortíssimo.

Enquanto isso, Bruna mostrou um pouco dos bastidores do evento da MTV que acontece a partir das 22hs, no Youtube, inclusive dançando uma dancinha do Tik Tok e mostrando um de seus looks, um vestido branco.