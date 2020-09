Ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick é detonado na web após promover aplicativo polêmico

24/09/2020 | 16:10



Scott Disick, ex-namorado de Kourtney Kardashian, foi detonado na web na última terça-feira, dia 23, após promover um aplicativo que tem causado polêmica.

No Twitter, Scott fez propaganda de um app que usa inteligência artificial para alterar a etnia do usuário. Ele publicou fotos em que aparece com filtros para parecer europeu, indiano e asiático, e escreveu na legenda:

Usei os novos filtros do aplicativo Gradient. Qual ficou melhor?

Muitos internautas, no entanto, não gostaram nem um pouco da pergunta do empresário, e o acusaram de racismo. Segundo o Page Six, uma pessoa escreveu:

Você está basicamente perguntando qual etnia é a melhor? Uau. Não é tarde para apagar isso, Scott.

Após a polêmica, Scott apagou o post e fez uma nova publicação, dessa vez sem a pergunta no final. Ele também limitou os comentários. Procurada pela publicação, a equipe de Scott disse que ele não ouviu falar da repercussão negativa.

Além de Scott, quem também foi criticado por fazer propaganda do app foi Brody Jenner, um dos filhos de Caitlyn Jenner. Em fotos postadas no Instagram, ele é visto usando filtros para parecer indiano, africano e asiático. Na legenda Brody escreveu:

Vocês precisam experimentar essa função do aplicativo Gradient, é uma loucura.

Após a repercussão negativa, Brody também limitou os comentários do post. Segundo o aplicativo, a função permite que o usuário descubra como seria se tivesse nascido em um continente diferente.