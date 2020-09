Anahí confirma reunião do RBD e elogia o Brasil em entrevista: - Um lugar que teve muita magia para a gente

24/09/2020 | 15:10



Anahí fez a alegria dos fãs brasileiros ao participar do programa de Daniel Habif na última quarta-feira, dia 23! Durante o bate-papo, a cantora confirmou que haverá uma reunião do grupo RBD, embora ainda não saiba exatamente o que eles irão fazer.

- Estamos muito emocionados e queremos fazer algo. Claro, todos nós amamos o RBD. Nós somos o RBD! Então claro que estamos felizes, emocionados, querendo fazer algo. Ainda mais neste momento. Porque não posso te tocar, mas quero estar com você. Então como poderíamos fazer isso? Então estamos querendo que as pessoas se inscrevam - deixamos um site em que as pessoas podem se inscrever -, e nos próximos dias vamos decidir exatamente o quê [será feito]. Mas estamos querendo fazer algo especial. Queremos fazer um tributo com todo o nosso amor, à essa coisa tão forte que nos uniu.

Infelizmente, Any não pode afirmar se todos os seis integrantes estarão nessa reunião.

- Não sei se estaremos todos juntos ou não, mas no final, acredito que quando temos vontade e amor tão grandes quanto temos pelo RBD, tudo irá se resolver. Vai se resolver e estarão lá quem deverá estar lá.

E deixou claro que o principal motivo para o especial são os fãs.

- Não sei se faremos um show. Não sei realmente o quê, como. Mas seria a primeira vez nestes 11, quase 12 anos, que existe a possibilidade de algo. Estamos conversando até altas horas da noite, todos querendo fazer alguma coisa. Te repito: não sei se estaremos todos, mas eu estarei lá com todo o meu coração e todo o meu amor. Em primeiro lugar, por todas essas pessoas que estão do outro lado da tela. Elas merecem, porque nunca tivemos um final, um adeus. Ficou um pouco inacabado, e mesmo assim todos esses anos eles seguiram dando apoio em tudo o que fizemos.

A artista ainda elogiou o Brasil em entrevista, afirmando que leva o país em um lugar especial no seu coração. Anahí contou que um dos shows favoritos de sua vida, inclusive, foi no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

- O Brasil foi um lugar que teve muita magia para a gente. Juntos e individualmente, porque se transformou em algo que levaremos para sempre. De verdade, o carinho das pessoas do Brasil é um dos mais maravilhosos que existe. Sempre são os que mais nos apoiam e os que mais se fazem presentes. E eu, por exemplo, tive um momento de pausa, de distância e muitas vezes de silêncio, e tudo que posso dizer é obrigada. Porque sei que muitas vezes esperavam coisas de mim e que não dei o que eles mereciam. Mas tudo isso também me faz valorizá-los ainda mais, porque mesmo que eu não tenha lhes dado tantas coisas, eles têm um carinho genuíno.

Depois do RBD, Anahí percebeu que não estava mais tão feliz com as coisas que estava fazendo. Ela decidiu, então, romper o seu contrato com a Televisa e conhecer outra parte de si mesma. Essa época coincidiu com o momento em que ela se apaixonou por Manuel Velasco e formou a sua própria família ao lado do político. Atualmente, o casal tem dois filhos: Manuel, de três anos de idade, e Emiliano, de sete meses de vida.