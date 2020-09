Ex de Kylie Jenner, Tyga causa polêmica ao criar perfil em site adulto e postar fotos com mulheres nuas

24/09/2020 | 15:10



Tyga, ex-namorado de Kylie Jenner, causou polêmica na web nos últimos dias. Isso porque o rapper - que recentemente colaborou com Anitta na música Desce Pro Play - criou um perfil no site OnlyFans, onde pessoas pagam para acessar conteúdo exclusivo, e principalmente adulto.

Segundo o jornal The Sun, Tyga está cobrando 15 dólares, ou seja, em torno de 83 reais, para que seus fãs tenham acesso ao perfil. Além disso, ele tem postado várias fotos com mulheres nuas em seu Instagram, como forma de divulgar o novo projeto.

No entanto, o perfil de Tyga no site adulto dividiu os fãs do rapper. Alguns internautas deixaram mensagens de incentivo ao músico em sua página do Instagram, como:

Uau, esse cara está realmente vivendo muito bem.

Já outras pessoas repudiaram os cliques:

Por que ainda estou seguindo o Tyga? Ah sim, ele costumava fazer música...

Várias das fotos foram tiradas na piscina da mansão do cantor em Bel Air, nos Estados Unidos, avaliada em mais de 70 milhões de reais.