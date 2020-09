24/09/2020 | 15:10



Gabi Martins e Gui Napolitano não estão mais juntos, no entanto, os dois seguem mantendo a amizade e a cantora aproveitou um reencontro para dar uma alfinetada daquelas no ex!

Na noite da última quarta-feira, dia 23, a cantora se reuniu com o modelo, a ex-BBB Gizelly Bicalho, e o influenciador Lucas Guimarães, para falar sobre uma futura live.

- Minha próxima live, Gizelly e Lucas vão apresentar, disse ela.

E continuou:

- O Gui vai ser dançarino e tirar a camisa que é a única coisa que sabe fazer.

Gizelly percebeu a cutucada da cantora no ex-namorado e disparou:

- Olha! Ele saber beijar, não sabe?

Os dois apenas riram da situação e seguiram batendo papo. Eita! Será que esses dois ainda voltam?