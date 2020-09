Marinho registra candidatura com Ana Paula Lupino, do PTB, como vice

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



24/09/2020 | 14:51



Em meio à discussão sobre a decisão nacional do PTB em vetar alianças com o PT, o ex-prefeito de São Bernardo e candidato petista na eleição deste ano, Luiz Marinho, registrou sua candidatura no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com a advogada Ana Paula Lupino (PTB) como vice.

A escolha por Ana Paula foi anunciada no começo deste mês. Porém, o presidente nacional do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, publicou, no dia 4 de setembro, resolução na qual proibia alianças do partido com legendas adversárias do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), entre elas PT, PSDB, DEM, Psol e PSB. Depois, anulou a convenção do PTB de São Bernardo, que encaminhou a parceria com o petismo e com Marinho.

Apesar da apresentação da documentação da candidatura com Ana Paula como vice, Marinho pode trocar a companheira de chapa caso não consiga reverter esse impasse junto à cúpula petebista. Pela legislação eleitoral, os partidos políticos têm até o dia 26 de outubro (20 dias antes do primeiro turno) para substituir candidato a cargo majoritário, como é o cenário no PT de São Bernardo.

Nesta quarta-feira (23), em entrevista ao Diário, Marinho tervigersou sobre o tema. "Vamos ver. É preciso ter paciência”, sintetizou, ao avaliar como extemporânea a decisão de Jefferson em suspender a convenção do PTB - ele evitou criticar o cacique petebista.

OUTRAS CIDADES

Em outros municípios onde, se a decisão de Jefferson for levada ao pé da letra, há risco de mudança na chapa majoritária, as parcerias previamente acertadas do PTB foram mantidas. Casos de Santo André - onde o prefeito Paulo Serra (PSDB) registrou a tentativa de reeleição com Luiz Zacarias (PTB) de vice - e Mauá - onde o núcleo petebista aderiu à campanha de Marcelo Oliveira (PT).