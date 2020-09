5 destinos nacionais que celebram a natureza

Redação

Do Rota de Férias



24/09/2020 | 14:48



Os destinos e serviços que proporcionem bem-estar e contato com a natureza estão no foco dos viajantes brasileiros, de acordo com pesquisa divulgada pela consultoria Cap Amazon e pelo portal Mercado & Eventos. O estudo foi realizado com 400 agentes de viagem de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba.

Segundo o levantamento, os locais que afetam positivamente a capacidade de lidar com o estresse, a resolução de problemas e a resiliência e criatividade, aliando cuidados com o corpo e a mente, estão em evidência. Confira cinco opções que atendem a esses requisitos no Brasil.

Destinos nacionais em contato com a natureza

Ekôa Park

Localizado em Morretes, no litoral do Paraná, o Ekôa Park retomou suas atividades com medidas para aumentar a segurança dos visitantes e colaboradores durante a pandemia.

O parque ecológico fica a uma hora de Curitiba e ocupa 238 hectares em meio à maior área contínua remanescente de Mata Atlântica, denominada Grande Reserva. Ali é possível fazer atividades destinadas a lazer, entretenimento, educação ambiental e desenvolvimento profissional.

Entre as atrações estão arvorismo, tirolesa, trilhas com diferentes níveis de dificuldade, túnel sensorial pela mata, rapel e voo cativo de balão. O restaurante Oka Gastronomia, localizado no interior do parque, fez a transição do bufê para pratos à la carte e lançou opções de cestas de piquenique para as famílias aproveitarem ao ar livre.

Pantanal

Se o objetivo turístico for a imersão na fauna e na flora brasileira, um dos destinos mais procurados é o Pantanal. O local conta com mais de mil espécies entre peixes, aves, mamíferos e répteis.

Além da popularidade no Brasil, o destino de turismo ecológico goza de grande fama internacional. Não à toa, é considerado como Patrimônio Natural Mundial pela Unesco.

A melhor época para fazer turismo na região é entre os meses de julho e outubro, na temporada de seca, quando o clima é mais ameno. Nesse período, a locomoção é mais fácil, além de o ambiente tornar-se ideal para a observação de animais.

Nos safáris fotográficos é possível ver animais como piranhas, onças-pintadas, jacarés-do-pantanal e sucuris. O acesso principal se dá pela cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul.

Estância do Lago

Para descansar o corpo e a mente, a Estância do Lago – Spa & Wellness é uma opção que deve ser incluída nos planos de férias. Localizada em Almirante Tamandaré, a 15 minutos da capital do Paraná, o local oferece múltiplas opções de métodos terapêuticos e estéticos, bem como piscinas e gastronomia saudável.

Com o acompanhamento de uma equipe médica multidisciplinar, é possível optar por atividades de emagrecimento ou relaxamento, de acordo com a demanda de cada hóspede. O local prevê ainda a prática de atividades físicas ao ar livre, para somar os benefícios do esporte e do contato com a natureza.

Águas termais

Aquecidas com o calor da própria terra, graças ao processo de geotermia, as águas termais brotam do solo a temperaturas maiores que a do corpo humano, reunindo grandes quantidades de minerais, como potássio, selênio, cálcio, zinco, cloretos e magnésio.

A presença dos sais minerais traz um efeito terapêutico às águas termais, relaxando os músculos e aliviando dores musculares. Além de hidratar a pele, elas ajudam a tratar alergias e doenças cutâneas, promovendo o rejuvenescimento.

As cidades de Caldas Novas e Rio Quente, em Goiás, são conhecidas pelas águas termais, com temperaturas que variam entre 26 e 50 graus. Há muitas opções de hotéis na região.

Chapada Diamantina

Indicada para os fãs do turismo de aventura, a Chapada Diamantina reúne cachoeiras, poços de águas transparentes, grutas e trilhas, com destaque para as cidades históricas e a rica gastronomia da Bahia.

A Chapada ocupa grande parte do estado, mas costuma ser acessada pela cidade de Lençóis. Entre os cartões-postais mais famosos da região está o Morro do Pai Inácio, com 1.120 metros de altitude. De seu topo, tem-se uma linda vista da área verde.

Há dezenas de quedas d’água por lá, com destaque para a Cachoeira do Buracão e a Cachoeira da Fumaça. Outra opção são os poços de água transparente, conhecidos pelo fenômeno da luz do sol, que entra pelas frestas das grutas e atinge a água em um facho de luz.

Destinos nacionais que são um espetáculo da natureza

A Praia do Forte, na Bahia, é uma ótima opção de passeio para quem quer se ver em meio a um espetáculo da natureza. Em determinadas épocas do ano, é possível acompanhar de perto o nascimento de tartarugas marinhas, que saem dos ovos e já correm em direção ao mar. Na galeria, conheça outros destinos nacionais perfeitos para se conectar com a natureza.