Diretor da Globo explica beijo falso em novela por causa do coronavírus: Ninguém vai perceber

24/09/2020 | 14:10



As novelas da Globo estão enfrentando grandes mudanças por causa da pandemia do coronavírus! Em entrevista à revista Veja, o diretor artístico da emissora, Fred Mayrink, explicou como tem sido as gravações em meio ao enfrentamento da doença. Sem data para voltar ao ar, Salve-se Quem Puder, por exemplo, tem demorado cerca de três vezes mais para a conclusão de uma cena ser feita, devido a todo cuidado da produção.

- Nos estamos trabalhando em conjunto com os autores para encontrar soluções que interfiram o mínimo possível no roteiro. A novela é uma comédia romântica e optamos por não abordar a pandemia para não esfriar a trama. Mas o processo de gravação ficou muito mais lento. Demoramos três vezes mais para gravar uma cena que antes era feita de maneira corriqueira, explicou o diretor.

Juliana Paiva e Felipe Simas, que formam um par romântico na trama, tiveram até que ficar isolados para gravar as cenas de beijo em segurança:

- Língua, cada um tem que cuidar da sua. Não pode haver contato de jeito nenhum. Mas se o casal tem muita cenas de beijo, a gente mantém eles em quarentena por duas semanas, faz testes de Covid-19 e grava diversas cenas de capítulos diferentes em um único dia. Juliana Paiva e Felipe Simas, que interpretam um par romântico, já passaram por esse processo

As cenas calientes, aliás, parecem que vão ser exceções daqui em diante. Isso porque, a emissora tem optado por técnicas para que os atores não tenham contato físico na hora de encenarem o beijo:

- Usamos duas técnicas principais. A primeira é uma separação com placas de acrílico entre os atores. As bocas não se tocam, mas, graças a ajustes de luz e posicionamento da câmera, conseguimos que o telespectador tenha a sensação de que os personagens estão se beijando. Outra forma é o uso de uma bolinha verde. A gente coreografa os movimentos da cabeça e os atores beijam a bolinha. Gravamos planos diferentes separadamente e, depois, a computação gráfica une as duas imagens. Em casa, ninguém vai perceber que o beijo é falso.

Só nos resta esperar para ver o resultado, né?