Após interação com modelo russa, Neymar Jr. diz que não tá on, nem off: - O pai tá cansado

Neymar Jr. acabou chamando a atenção dos internautas com um tweet para lá de curioso! Depois de ser exposto pelo parça Diego Aguiar, que postou em no Stories uma mensagem que o jogador teria enviado à modelo russa Nina Mood para puxar assunto, Ney postou a seguinte frase em seu Twitter, acompanhada de emojis de riso:

Hoje o pai não tá on, nem off... Hoje o pai tá cansado

.

O tweet teve grande repercussão entre os seguidores do jogador, que entraram na brincadeira para tentar cuidar do craque:

Descansa, Ney. O Brasil vai desligar a luz e fazer silêncio para não atrapalhar o seu sono, garantiu um.

Já tomou seu café da tarde?, preocupou-se outro.

O que posso fazer pra ajudar, Ney?, ofereceu-se um terceiro.

E, é claro, teve quem aproveitou a deixa para dar em cima do Homem Ney:

Vem que a mãe cuida, chamou uma internauta;

Te amo, lindo. Vem descansar aqui, disse outra.

Outro motivo para que a postagem tivesse grande repercussão foi justamente a possível relação dela com a mensagem que Neymar enviou à modelo russa, que foi assunto entre os internautas por conta do modo como Daniel a tratou nas redes sociais. O parça de Neymar foi acusado de tratá-la como um objeto, mas ironizou as críticas, dizendo aos internautas que não entrassem mais em seu perfil e concordando de modo irônico com os comentários. Eita!