Rafael Demarchi banca candidatura à Prefeitura de São Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



24/09/2020 | 14:06



O vereador Rafael Demarchi (PSL) vai confirmar a candidatura a prefeito de São Bernardo nesta sexta-feira (25), em evento com a cúpula do PSL. Depois de organizar a convenção e deixar a ata aberta, sem definir se seria ou não prefeiturável, o parlamentar recebeu sinal verde da direção estadual do partido e entrará pela primeira vez na corrida ao Paço.

Demarchi conversou no começo da semana com os candidatos a vereador e buscou ouvir dos aliados o que deveria fazer. Há duas semanas, tinha se encontrado com o deputado federal Júnior Bozzella, presidente estadual do PSL, também para debater o futuro. Bozzella revelou que havia conversado com o prefeito Orlando Morando (PSDB), candidato à reeleição, mas que havia assegurado ao tucano que a decisão de sair ou não candidato dependeria de Demarchi.

Ele, então, ouviu dos candidatos à vereança que deveria manter o projeto ao Paço porque a maioria deles, embora receosa de não obter recursos esperados para tocar a campanha, construíram suas empreitadas no discurso do antiMorando. Aliar-se ao tucano, neste momento, em que pese pudesse trazer algum respiro financeiro, enterraria de vez o sonho de surpreender nas urnas.

Sobrinho do ex-prefeito Walter Demarchi (1993-1996), Demarchi está no seu segundo mandato de vereador. Se elegeu pela primeira vez em 2012, com 5.469 votos. Dois anos depois, concorreu a uma vaga na Câmara Federal, recebendo 31.583 adesões. Não obteve êxito, mas passou a ser considerado uma liderança em potencial do município. Em 2016, se reelegeu como vereador com 4.125 apoios.

Com a vitória de Morando, adotou postura mais neutra no Legislativo - em alguns momentos mais alinhados com o governo, em outros, mais distante. No ano passado, passou a costurar um grupo em busca de viabilizar uma terceira via. Neste bloco estavam também os vereadores Julinho Fuzari (DEM) e Mauro Miaguti (DEM). Neste tempo, lideranças sociais da cidade foram sendo filiadas a partidos que poderiam abrir a possibilidade de um projeto político ao trio. Entre essas lideranças, a psicóloga Ana Paula Puga - ela ingressou no PSL.

O DEM fechou com Morando - assim como Julinho e Miaguti. Rafael, que estava no Republicanos, migrou para o PSL. E, nesta semana, bateu o martelo também que Ana Paula Puga será sua vice.