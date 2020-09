Kiko se aproxima de fechar aliança com Lair em Ribeirão

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



24/09/2020 | 13:56



O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB), está próximo de selar aliança com o Avante, que lançou há dez dias a candidatura ao Paço de Lair Moura (Avante). A negociação está avançada e na noite desta quinta-feira (24) está marcada uma reunião para definir os últimos detalhes da parceria.

As conversas, segundo apurou o Diário, foram conduzidas pelo ex-prefeito Saulo Benevides (Avante), na tentativa de ampliar a coalizão de figuras de peso da política de Ribeirão em torno da campanha de Kiko. O movimento ganhou força quando o ex-vice-prefeito Edinaldo de Menezes, o Dedé (Cidadania), oficializou embarque no projeto de reeleição do tucano.

Caso aconteça o elo entre Kiko e Lair, Ribeirão ficará com cinco candidaturas majoritárias - a do tucano, a do ex-prefeito Clóvis Volpi (PL), a do petista Felipe Magalhães, a de Marisa da Casas Próprias (SD) e a de Carlos Sacomani, o Banana (PSL).

A equipe do Diário entrou em contato com Lair, Saulo e a equipe de Kiko a respeito da especulação e aguarda retorno do trio.