Fãs de BTS arrecadam mais de R$ 30 mil em 'vaquinha online' para salvar Pantanal

24/09/2020 | 12:29



Com um valor mínimo de R$ 10 reais por doação, os fãs do grupo k-pop BTS já arrecadaram R$ 30.383 mil para combater as chamas no Pantanal até o fechamento desta reportagem.

Com o projeto Army Help The Planet, eles conseguiram mobilizar muita gente que acredita que é preciso fazer algo para salvar a fauna, flora e animais da região, que sofrem com os incêndios desde julho deste ano.

A campanha para o Pantanal começou no dia 16 de setembro.

Nesta terça-feira, 22, os criadores do projeto agradeceram a mobilização dos fãs de BTS ao conseguirem R$ 27 mil. "A quarta meta de doação foi atingida! Agradecemos a todos que têm nos apoiado neste projeto. Nada disso aconteceria sem o apoio de vocês", dizia a legenda da publicação.

Menos de 24h depois, eles conseguiram arrecadar mais R$ 3 mil, chegando ao objetivo inicial de R$ 30 mil de doação.

O dinheiro será revertido para a Rede de Proteção e Conservação da Serra Amolar, liderada pelo Instituto Homem Pantaneiro , para a reforma de uma das instalações dos brigadistas que atuam para tentar salvar o Pantanal. Além disso, haverá capacitação e contratação de outros profissionais e a compra de equipamentos de proteção.

O Army Help The Planet também tem como foco preservar a Amazônia.