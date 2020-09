Mãe de Munik Nunes xinga a filha de nojenta e cretina após a ex-BBB revelar novo visual: - Eu tô com raiva mesmo

24/09/2020 | 12:10



Eita! Munik Nunes, vencedora do BBB16, recentemente cortou os cabelos bem curtinhos, estilo chanel, e mostrou a reação de sua mãe, Dora Nunes, ao ver o visual pela primeira vez. Nos registros, a influenciadora digital aparece chegando em casa:

- Tô chegando em casa agora, gente, e eu quero ver qual vai ser a reação da minha mãe. Ela não mandou nada, não mandou nem uma mensagem. Ela deve estar daquele jeito, só esperando.

Em seguida, ela, que recebeu denúncias de traição, dá risada ao ver Dora sair correndo para se trancar no quarto:

- Você não tem vergonha na cara, não?, disse.

- Mãe, cabelo cresce!, se defendeu Munik.

Já trancada, Dora ainda grita:

- Você não tem vergonha, não? Nojenta. Você não tá doida [de ficar gravando]. Eu vou dar na sua cara! Vou voar em você, cretina. Estou tô até passando mal.

Depois, Munik fez um apelo aos fãs:

- Gente, vão lá no Instagram dá minha mãe porque ela tá p**a comigo, vocês viram. Ela tá lá no quarto trancada. Vou marcar ela aqui pra vocês falarem pra ela ficar de boa, que é isso mesmo, cabelo cresce. Pra ver se ameniza o meu lado aqui.

Já no dia seguinte, ela mostrou novamente a mãe falando:

- Tão me chamando de narcisista. Que diabos é isso? Eu tô com raiva mesmo, que você cortou o cabelo. (...) Não escondo de ninguém. Tem muita gente achando agora, não me conhece, eu sou assim mesmo. Brinco, falo o que eu tenho que falar, porque eu sou mãe eu posso falar. (...) Eu tenho um relacionamento bom com a minha filha. Não tenho?, pergunta ela para Munik.

E ainda continua:

- Eu fico brava, xingo. Não xingo? Então é isso aí, eu falei está falado. E mais: nem Cristo agradou todo mundo. E eu vou agradar todos? Tô aqui pra agradar ninguém, não. Quem gostou tá gostado e que nem gostou, não gostou.