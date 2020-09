As 10 startups mais desejadas para se trabalhar no Brasil

Da Redação, com assessoria

Recentemente, o LinkedIn divulgou a lista LinkedIn Top Startups 2020. Em sua quarta edição, o ranking aponta as jovens empresas mais desejadas para se trabalhar no Brasil. Para selecionar as 10 companhias, a rede social utilizou uma metodologia de quatro pilares. São eles: crescimento do número de funcionários, engajamento, interesse em empregos e atração de talentos.

Para serem elegíveis, as startups deveriam ser independentes e privadas, ter 50 ou mais empregados, possuir até sete anos de funcionamento e estar sediada no Brasil. É importante destacar que, por conta da pandemia de covid-19, a análise teve um recorte diferente nesta edição. Em vez de um ano, as empresas foram analisadas de janeiro a julho de 2020. E mais: aquelas que dispensaram 20% ou mais de sua força de trabalho se tornaram inelegíveis.

Na galeria, você confere quais são as startups mais desejadas de acordo com a LinkedIn Top Startups 2020:

1. Menu – E-commerce B2B que conecta distribuidores e indústrias com estabelecimentos comerciais
2. Loft – Adquire e reforma imóveis para venda
3. Consiga Mais – Apoio aos clientes na organização das finanças
4. Neon – Banco digital
5. Loggi – Serviços de logística
6. Yuca – Adquire e reforma imóveis para locação
7. Xerpay – Soluções para automatizar gestão de recursos dos trabalhadores
8. Conexa Saúde – Plataforma de telemedicina
9. Buser Brasil – Aplicativo de transporte colaborativo
10. Zenklub – Plataforma de saúde emocional