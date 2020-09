Whindersson Nunes elogia foto de Marília Mendonça e fãs torcem para eles ficarem juntos

24/09/2020 | 11:10



Eita! Whindersson Nunes elogiou a foto mais recente de Marília Mendonça e chamou a atenção dos internautas! O humorista, que está solteiro desde o fim de seu casamento com Luísa Sonza, se deparou com uma selfie e tanto da sertaneja e não perdeu tempo:

Ai, pai, para.

Não demorou para que os fãs logo shipassem esse possível casal, já que Marília também está solteira desde o fim do namoro com Murilo Huff:

Shippo.

Posso shippar ou ainda está muito cedo?

Vocês deviam ficar juntos!

Tá aí um casal que seria fantástico!

Essa é pra vida toda, Whind.

E aí, você acha que eles formariam um belo casal?

Comparações com Vitão

Whindersson ainda postou uma foto sua em que aparece com os cabelos em um coque e usando uma camisa com estampa de abacaxi. Não demorou para que as pessoas logo o comparassem com Vitão, atual namorado de Luísa:

Vitão é você?

Impressão minha ou você tá querendo parecer o VITÃO?

O youtuber depois reparou nos comentários e logo postou:

Tô vendo as piada de Vitão de vocês, mas vocês precisam ver é as minha kkkkkkkkkkk. Mas as minha só na Netflix, relaaaxem.