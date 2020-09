Fed: Kaplan prevê que PIB dos EUA terá avanço anualizado de 30% no 3º trimestre

24/09/2020 | 11:05



O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Dallas, Robert Kaplan, previu nesta quinta-feira, dia 24, que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA crescerá a uma taxa anualizada de 30% no terceiro trimestre e manter forte ritmo de expansão no trimestre seguinte, após sofrer contração de mais de 30% no segundo trimestre em função da pandemia de coronavírus. Em 2021, ele disse esperar que os EUA cresçam mais de 3%.

Robert Kaplan, que falou durante evento online da Universidade Cristã do Texas (TCU, pela sigla em inglês), disse que as projeções levam em consideração que o governo americano chegue a um acordo no Congresso sobre um novo pacote de estímulos fiscais, mas não necessariamente que surgirá uma vacina para a covid-19.

O presidente da distrital do Fed em Dallas afirmou, ainda, que seria totalmente contra a eventual adoção de juros negativos nos EUA. Kaplan disse acreditar que a experiência de juros negativos em outros países não tem sido positiva.