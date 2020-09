Retomada da atividade resulta em ambiente favorável a emergentes, diz BC no RTI

24/09/2020 | 09:23



O Banco Central reafirmou nesta quinta-feira, por meio do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), que, no exterior, "a retomada da atividade nas principais economias, ainda que desigual entre setores, em conjunção com a moderação na volatilidade dos ativos financeiros, tem resultado em um ambiente relativamente mais favorável para economias emergentes".

Ao mesmo tempo, o BC pontuou que há "bastante incerteza" sobre a evolução do cenário externo, "frente a uma possível redução dos estímulos governamentais e à própria evolução da pandemia da covid-19".

Estes comentários repetem ideias já expressas em comunicações recentes do BC, após a autarquia ter mantido a Selic (a taxa básica de juros) em 2,00% ao ano.