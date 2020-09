Jovem novato brilha, Heat vence e abre 3 a 1 contra o Celtics na final do Leste

24/09/2020 | 01:04



Mais novo jogador em quadra, o ala-armador Tyler Herro roubou a cena na noite desta quarta-feira e liderou o Miami Heat na vitória sobre o Boston Celtics por 112 a 109, nos playoffs da NBA. Com o triunfo em Orlando, o time de Miami abriu 3 a 1 na série da final da Conferência Leste.

Mas o destaque do jogo não foi Jimmy Butler ou Jayson Tatum. Tyler Herro, de apenas 20 anos, brilhou ao sair do banco de reservas e terminar a partida como o cestinha. Foram 37 pontos, além de seis rebotes e três assistências. O novato do Heat se tornou apenas o segundo jogador de 20 anos a marcar ao menos 37 pontos num jogo dos playoffs na história da NBA - o primeiro foi Magic Johnson, com 42 nas finais de 1980, pelo Los Angeles Lakers.

Herro obteve ainda o recorde de pontos para um novato na história do Miami Heat. Mas não esteve sozinho na equipe. Jimmy Butler esteve perto de um "double-double", com seus 24 pontos e nove rebotes. Goran Dragic anotou 22 e Bam Adebayo contribuiu com 20 pontos e 12 rebotes.

Do outro lado, Jayson Tatum e Jaylen Brown concentraram as atenções. O primeiro terminou o duelo com 28 pontos, todos no segundo tempo, e nove rebotes. E Brown anotou 21 pontos e o mesmo número de rebotes do companheiro de time. Kemba Walker contribuiu com 20 e Gordon Hayward, com 14. Marcus Smart, mais discreto nesta série dos playoffs, anotou um "double-double" de 10 pontos e 11 assistências.

O quarto jogo da série foi dominado pelo Heat durante a maior parte do confronto. Com Tatum apagado no primeiro tempo, o time de Miami abriu vantagem nos dois primeiros quartos e caminhava com tranquilidade uma vitória folgada até que Tatum "acordasse" no duelo e levasse consigo os Celtics.

A equipe de Boston fez um segundo tempo muito superior ao primeiro e, aos poucos, reduziu a vantagem dos rivais no placar. A diferença chegou a cair para apenas três pontos no quarto período, mas não assustou o Heat, que seguia inspirado com Herro. Nos minutos finais, o Miami voltou a abrir boa vantagem e finalizou a partida sem maiores sustos.

Com 3 a 1 na série, o Miami Heat poderá fechar o confronto já na próxima partida, marcada para a noite de sexta-feira.