Justiça Eleitoral mira vídeo de Veríssimo

Raphael Rocha



24/09/2020 | 00:01



A eleição de Mauá nem começou e a Justiça Eleitoral local está trabalhando bastante. O mais novo pedido de apuração foi feito pelo PRTB, que terá Mauro Roman como candidato a prefeito neste pleito. A legenda partiu para cima do prefeiturável João Veríssimo (PSD), argumentando que o ex-juiz que concorre ao Paço feriu a legislação eleitoral ao transmitir, ao vivo e pelo Facebook, sua convenção – que homologou a coligação com Cidadania, Podemos, PSC e Republicanos, além do PSD. A avaliação do PRTB foi a de que a veiculação se caracteriza como propaganda eleitoral antecipada, violando a igualdade entre os candidatos. O juiz Paulo Antonio Canali Campanella, da 365ª Zona Eleitoral, concedeu liminar, determinando que Veríssimo retirasse do ar o vídeo, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 1.000 por dia de descumprimento.

BASTIDORES

Visita

Ex-prefeito de São Bernardo, presidente estadual do PT e candidato do partido na eleição deste ano, Luiz Marinho esteve na sede do Diário ontem e foi recebido pelo diretor-superintendente do jornal, Marcos Bassi. A regionalidade permeou a conversa. Bassi relembrou a liderança regional exercida por Marinho durante seu mandato em São Bernardo, ressaltando o acréscimo de protagonismo do Consórcio Intermunicipal sob gestão do petista.

Candidatura

Ex-diretor da Fundação Florestan Fernandes e integrante de extensa lista de apoiadores do prefeito Lauro Michels (PV) desde o início e que foram alijados do governo, Joeder Souza (PRTB) confirmou registro de candidato a vereador em Diadema. Além da campanha a uma vaga na Câmara, estará na linha de frente da empreitada majoritária de Denise Ventrici (PRTB), também ex-aliada de Lauro.

Benefício

O Diário mostrou ontem que auditoria externa indicou que o contrato com a Amil feito pela Câmara de São Bernardo é caro e que o mesmo serviço poderia ser executado por outra empresa com quantias menores. A reportagem causou rebuliço nos corredores do Legislativo. Tanto que funcionários começaram a se mobilizar a favor da manutenção do convênio, argumentando que o plano de saúde é o único benefício de qualidade que possuem.

Sessões solenes

O vereador Hiroyuki Minami (PSDB), que por boa parte da legislatura ocupou a função de secretário de Desenvolvimento Econômico em São Bernardo, não perdeu tempo: protocolou diversos pedidos de concessão de títulos de cidadão e de Medalha João Ramalho. Também tem organizado as sessões solenes.

Covid-19

Candidato do PSD à Prefeitura de São Caetano, Fabio Palacio divulgou que contraiu Covid-19. “Mesmo tomando todas as precauções, uso de máscara, álcool em gel, contraí o coronavírus. Por causa de febre vim ao hospital e o teste deu positivo”, disse o pessedista, afirmando que somente a febre tem incomodado e que sua mulher, Aghata, e suas filhas não testaram positivo. Palacio está internado no Hospital São Luiz, em São Caetano, segundo ele para observação médica. O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), candidato à reeleição e adversário de Palacio na disputa, ligou para o pessedista, desejando pronto restabelecimento de sua saúde.