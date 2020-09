Wanessa Bomfim desiste de disputa e desfalca Podemos

Júnior Carvalho

24/09/2020



Candidata a vereadora nas eleições de 2008, 2012 e 2016 em Mauá, a advogada Wanessa Bomfim desistiu de disputar novamente cadeira na Câmara este ano e desfalcou às vésperas do início do processo eleitoral a chapa de candidatos do Podemos, que está no arco de alianças do ex-juiz João Veríssimo, candidato do PSD à Prefeitura.

Oficialmente, ela alegou que a desistência se deu porque foi “surpreendida” com negociações de apoio em torno do projeto de Veríssimo. Sem citar nomes, Wanessa declarou que não pode “ser conivente com a velha política e troca de favores”. O Diário apurou que o incômodo surgiu após o nome da advogada ser trocado pelo de Luizão da Comunidade (Cidadania) como vice.

“Como eu posso pregar mudança se internamente (o projeto) caminha para outro lado? Foi uma decisão difícil, mas o projeto não vai parar. Não posso compactuar com um grupo que fala que é renovação, mas na verdade só faz de conta”, disparou.

Wanessa também teria discordado compor o grupo após aproximação de aliados de Júnior Orosco (PDT), ex-secretário de Obras do governo Atila Jacomussi (PSB) na campanha de Veríssimo, a despeito de o pedetismo ter o ex-prefeito Donisete Braga como prefeiturável.

Presidente do Podemos, Evandro negou que a desistência de Wanessa interfira na chapa de candidatos a vereador, embora a saída de uma mulher da lista comprometa a proporcionalidade de gênero, colocando em xeque outras candidaturas masculinas. “Nós já não contávamos com a candidatura dela”, alegou.

Em 2018, Wanessa foi candidata a deputada estadual e recebeu 4.465 votos – não foi eleita. Na legislatura passada, chegou a assumir por um mês cadeira de Manoel Lopes (DEM), que chegou a ser cassado, mas que reverteu no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Irmão de Wanessa Bomfim, Domenico Edinazio Souza Bomfim, conhecido como Kiko, será candidato a vereador neste ano. Ele está no Avante, sigla que compõe o arco de aliados do prefeito Atila Jacomussi (PSB), rival de Veríssimo.