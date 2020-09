PMs recebem homenagem após operação contra furto

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



24/09/2020 | 00:01



Recepcionados por agradecimentos e aplausos da população, agentes da 2ª Companhia da Polícia Militar de Santo André, que integra o 10º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), receberam ontem homenagem de empresários e moradores do bairro Campestre, em Santo André, pelo sucesso de operação realizada nos últimos dias. Há pelo menos quatro meses, empresas da região vinham sofrendo com onda de roubos e furtos e os responsáveis temiam que a situação pudesse piorar. No período, foram mais de 60 ocorrências registradas.



O problema foi noticiado pelo Diário, que, em apuração com os moradores, ressaltou que a ação dos assaltantes tinha características muito parecidas, em que os dois rapazes entravam nos estabelecimentos pelo telhado, utilizando blusas como corda, e roubavam ferramentas e computadores.



Diante dessas situações, e em conversas com policiais da 2ª Companhia, os agentes orientaram a população a realizar o cadastro da ocorrência tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Além disso, as conversas foram úteis para troca de informações, justamente para que os policiais entendessem de que forma os criminosos agiam e, principalmente, os horários das ocorrências, mais frequentes pela noite e madrugada.



No último dia 17, por volta das 23h, em ronda pela região com reforço de patrulhamento, os policiais flagraram os dois indivíduos saindo de um dos espaços já furtados anteriormente, na Rua dos Coqueiros, e eles acabaram presos por furto qualificado.



Diante disso, na homenagem de ontem, as pessoas não escondiam a gratidão pelo serviço realizado pela Polícia Militar. “O trabalho de vocês foi brilhante. Desde a escuta do nosso problema até a prisão. Vocês souberam das nossas dificuldades e nos atenderam. Muito obrigada”, destacou a empresária Caroline Pitarelli, 39 anos. Ao todo, cerca de 30 pessoas participaram do ato.



Para o capitão da companhia, Joel Lemos, o sucesso da operação foi de todos os envolvidos. “Quando temos oportunidade dessas em receber esta homenagem das pessoas, é muito gratificante. Afinal, trabalhamos para eles. Todo empenho dos profissionais com a população foi fundamental”, finaliza.

No fim do encontro, moradores e empresários entregaram vasos com flores aos policiais envolvidos.