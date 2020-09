Santo André muda local e inicia obra do Hospital do Idoso

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



24/09/2020 | 00:01



A Prefeitura de Santo André deu início à construção do Hospital do Idoso, na Vila Luzita. Antes projetado para ser implantado em edifício que já existe, na Avenida São Bernardo com a Rua dos Cocais, ao lado do Pronto Atendimento da Vila Luzita, o equipamento mudou de endereço e será na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, em local que abrigava setores de manutenção da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e do Departamento de Vias Públicas, ligado à Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos.



A construção do Hospital do Idoso teve início em 2014 e a retomada das obras aconteceu em abril de 2018. Por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade em novembro de 2018, o trabalho foi paralisado por problemas na cobertura do prédio localizado na Avenida São Bernardo. Estudo técnico foi realizado para averiguar as condições estruturais e uma nova destinação foi definida para o local, que vai abrigar um Cras (Centro de Referência de Assistência Social), após adequações necessárias na estrutura existente.



Já o Hospital do Idoso, que ficará em frente ao AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Santo André, será equipamento de retaguarda para a rede municipal de saúde. O local é voltado, principalmente, para pacientes com internações de longa duração, contará com serviço de terapia ocupacional, nove leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), atendimento de fonoaudiologia, fisioterapia e acupuntura, além de um centro cirúrgico com três salas, possibilitando aumentar a quantidade de atendimentos em até 30%.



“O Hospital do Idoso da Vila Luzita é mais um projeto que estava parado há anos e que estamos tirando do papel. Um equipamento de retaguarda para atender pacientes crônicos com dignidade, qualidade e eficiência, que são características do novo padrão que estabelecemos na Saúde de Santo André, a partir da modernização e de infraestrutura que garantem um serviço público que em nada deixa a desejar às redes particulares”, comentou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

As obras do Hospital do Idoso estão em andamento e têm previsão de término para o segundo semestre de 2022. Serão investidos R$ 13,6 milhões, com recursos da Caixa por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).