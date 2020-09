São Caetano oferta transporte a deficientes no dia da eleição

Da Redação



24/09/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Caetano disponibilizará auxílio do Programa Mover aos munícipes com deficiência física (cadeirantes) ou com mobilidade altamente reduzida, que necessitam de transporte adaptado para o dia das eleições municipais, que ocorrem no dia 15 de novembro.

Para isso, é preciso estar cadastrado no programa até 16 de outubro. A partir de 19 de outubro até 6 de novembro o eleitor deverá entrar em contato com a Sedef (Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, para fazer o agendamento para o dia da votação. Mais informações pelo telefone 4233-7550.

O cadastramento no Programa Mover deve ser feito presencialmente na Alameda Conde de Porto Alegre, 800, bairro Santa Maria, mediante a apresentação de documentação (original e cópia do RG e CPF do solicitante, RG e CPF dos pais ou responsável legal, comprovante de residência atual, IPTU, recibo de pagamento ou contrato de locação para imóvel alugado, exames que comprovem deficiência e ficha de avaliação médica).