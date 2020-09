Acidente bloqueia trecho da pista Norte da Anchieta

Do Diário do Grande ABC



23/09/2020 | 21:09



Nesta quarta-feira (23), acidente ocasionou o bloqueio de parte da pista Norte da via Anchieta, especificamente do km 40 ao km 56. De acordo com a Ecovias - concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) - o local continuava interditado por volta das 21h. As demais rodovias do sistema seguem com tráfego normal. O tempo está encoberto, com neblina no topo de serra e visibilidade parcial. Por esta razão, a Interligação Planalto está bloqueada no sentido São Paulo.

CARGAS ESPECIAIS - A pista Norte da rodovia dos Imigrantes será bloqueada, no trecho de serra, a partir das 23h30 desta quarta-feira para transposição de cargas especiais. A previsão de liberação é às 5h30 de quinta (24). Neste período, a subida para São Paulo acontece somente pela pista Norte da rodovia Anchieta.