Tereza Cristina: culpar 'o homem do Pantanal' pelos incêndios é injustiça

23/09/2020 | 19:49



A extrema seca pela qual passa o Pantanal neste ano faz com que a "tendência" seja a ocorrência de mais incêndios no bioma, afirmou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em live promovida pela revista Época neste início de noite. "Não vou dizer que é normal, nem agradável (os incêndios), mas a tendência, com a seca que tivemos, é que houvesse mais incêndios", disse Tereza Cristina. Ao afirmar que "passou a infância" no Pantanal e conhece bem a região, ela advertiu que "culpar o homem do Pantanal pelos incêndios, aquele trabalha lá, é injustiça", já que ele também está tendo muito prejuízo por causa do fogo. "Ficamos penalizados com a fauna, com a onça e o jacaré, mas temos de lembrar que as pessoas que estão lá terão um período difícil agora", advertiu. "Não vão ter pasto, o gado vai emagrecer e a região tem uma logística difícil e complicada para abastecer os animais com ração. É uma judiação e um sofrimento generalizado."

A ministra acrescentou, porém, que é necessário punir quem ateou fogo no bioma, "propositalmente ou inadvertidamente". "A lei existe e é para ser cumprida", reforçou.

De todo modo, acrescentou que se deve pensar se o bioma Pantanal está sendo trabalhado "da maneira correta". "Sobre a 'pata do boi', que muitos querem tirar, os velhos pantaneiros dizem que o boi é o bombeiro do Pantanal, porque ele come a palha e as gramíneas. Assim, se tiver fogo ele não se alastra como vimos este ano", exemplificou. "Temos de aprender com quem vive lá e com a ciência, e também com quem está estudando os efeitos do clima."

Indagada sobre os investimentos portentosos que o Estado da Califórnia (EUA) - também vítima de trágicos incêndios este ano -, faz para minimizar os efeitos das mudanças climáticas, a ministra disse que "não dá para comparar" o tamanho da Califórnia com o tamanho do Brasil. "A Europa (ocidental), por exemplo, cabe inteira na Amazônia", destacou. "Então, precisamos de recursos, de gente, com certeza, mas hoje o Brasil tem necessidades enormes, como saneamento básico, moradia, muitos problemas a atacar", prosseguiu, citando ainda que o governo federal lançou mão, para ajudar a debelar os focos de incêndio na Amazônia, das Forças Armadas. "Tem gente em helicópteros, aviões e gente por terra, gente apagando incêndios, vendo onde tem ilegalidades, prendendo gente e uma série de coisas que não são faladas, na imensidão que é a Amazônia", garantiu a ministra. "No Pantanal, o Ministério do Meio Ambiente colocou aviões e o que tinha de material tanto humano quanto de recursos de equipamentos e não é suficiente", lamentou.

A ministra acrescentou que, apesar da crise econômica, o "Brasil precisa, sim, pensar nisso (na proteção ambiental)". "Mas vivemos um momento complicado na economia; é uma coisa que está na nossa mente e vamos ter de estar sempre prevenindo o que vier para os próximos anos." Apesar das mazelas atualmente enfrentadas, inclusive "pelo grande tamanho do País", Tereza Cristina garantiu que a maioria dos produtores rurais "cumpre a legislação ambiental".