Barcelona anuncia a venda do atacante Luis Suárez para o Atlético de Madrid

23/09/2020 | 19:42



O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira, a venda do atacante Luis Suárez para o Atlético de Madrid por seis milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões), além de outras negociações. O jogador, de 33 anos, vai se despedir do clube e dos torcedores, nesta quinta-feira, em uma entrevista coletiva on line.

Em seu site oficial, o Barcelona fez uma homenagem a Suárez. "Luis, sempre fará parte de nossa história", escreveu o clube, no qual o uruguaio jogou por seis temporadas, atuou em 283 partidas, marcou 198 gols e conquistou 13 títulos. "O Barcelona expressa publicamente a sua gratidão a Luis Suárez pelo seu empenho e dedicação e deseja-lhe boa sorte e sucesso no futuro."

Vindo do Liverpool, Suárez chegou no Barcelona na temporada 2014/2015 e somou quatro campeonatos espanhóis, uma Liga dos Campeões, quatro Copas do Rei, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa e duas Supercopas da Espanha.

Suárez chegou a negociar com a Juventus, mas teve problemas com o Ministério Público da cidade de Perugia e autoridades italianas, que abriram investigação para saber se o jogador teria sido ajudado ilegalmente a passar em um exame de italiano com a intenção de receber um passaporte europeu que poderia colaborar na transferência para o time de Turim.