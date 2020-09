São Caetano empata com o XV em Piracicaba

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/09/2020 | 19:15



O São Caetano visitou o XV de Piracicaba na tarde desta quarta-feira, 23, e ficou no empate por 0 a 0, no confronto de ida da semifinal do Campeonato Paulista da Série A-2. A partida realizada no Estádio Barão de Serra Negra teve poucas oportunidades de ambos os lados e, desta maneira, nenhuma das equipes carrega vantagem para o duelo de volta, quarta-feira, dia 30, às 16h30, no Anacleto Campanella.

A estratégia são-caetanense parecia bem definida: impedir qualquer investida do adversário e lutar para tentar fazer pelo menos um gol. E a primeira parte do objetivo foi cumprida, por vezes com faltas mais duras, que irritaram muito a equipe da casa. Já a segunda parte foi dificultada por uma jornada de pouca inspiração dos meio-campistas do Azulão. Tanto que as melhores oportunidades foram em duas cobranças de falta de Alex Reinaldo, uma defendida pelo goleiro Mota e outra que passou rente à trave. Além disso, o time do Grande ABC reclamou de penalidade não marcada de Douglas Marques sobre Emerson Santos; nem o juiz Adriano Assis Miranda tampouco o árbitro de vídeo viram.

Na segunda etapa, o XV de Piracicaba bem que tentou impor uma pressão, mas a marcação do São Caetano levou a melhor. O jogo foi paralisado por diversas vezes em razão de problemas musculares de atletas azulinos, casos de Sandoval, Domingos e Alex Reinaldo, que tiveram de ser substituídos respectivamente por Gustavo, Guilherme Amorim e Acácio. Nervosos com possível cai-cai são-caetanense e da demora a cada reposição do goleiro Luiz Daniel ou cobrança de lateral, os jogadores quinzistas reclamaram muito e, em contrapartida, criaram poucas chances efetivas de gol. Assim, o empate persistiu.

"Fizemos grande jogo. Jogar contra o XV aqui é muito difícil. É colocar os pés no chão. Não acabou nada ainda. É recuperar o mais rápido possível para estar à disposição na próxima semana", declarou o zagueiro Domingos. "Nosso time procurou o jogo desde o início, o São Caetano veio para parar o jogo, ganhar tempo, fizeram um jogo feio nesse sentido. Se eles fizerem isso lá na casa deles, a gente vai para ganhar, vamos subir o XV lá na casa deles.", rebateu o atacante Raphael Macena.