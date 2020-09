Hansi Flick promete Bayern com a 'intensidade costumeira' diante do Sevilla

23/09/2020 | 18:40



O técnico Hansi Flick prometeu um Bayern de Munique com a "intensidade costumeira", nesta quinta-feira, às 16 horas, em Budapeste, diante do Sevilla, na decisão da Supercopa da Europa. Para isso, o treinador anunciou, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva on line, que vai escalar o time titular, inclusive com o artilheiro Robert Lewandowski.

"Trata-se de um duelo de duas equipes que conquistaram feitos muito grandes. Para conseguirmos mais um título, teremos de apresentar o nosso forte ritmo de jogo o tempo todo", disse o treinador alemão, que elogiou o adversário espanhol.

"Ganhou justamente o título da Liga Europa, com uma formação tática muito boa e sabendo sair da pressão imposta pelos rivais. Espero que os torcedores tenham um grande jogo, muito disputado e dinâmico durante os 90 minutos", completou o técnico, que garantiu a escalação de Lewandowski.

"Todos os jogadores que vieram para Budapeste estão em totais condições de jogar. Lewandowski teve um problema no pé esquerdo, não treinou na segunda-feira, mas está apto para entrar em campo e nos ajudar em mais uma conquista", disse Hansi Flick.

O goleiro Neuer, capitão do Bayern, aproveitou para pedir mais uma vez para que os torcedores alemães não compareçam à Arena Puskas para ver o jogo por causa da pandemia do novo coronavírus. Foram colocados à venda 20 mil ingressos, dos quais três mil foram divididos entre Sevilla e Bayern para distribuírem aos seus torcedores, mas a carga de bilhetes não foi totalmente negociada.

"Todos são livres para decidirem o que é melhor para cada um e não ficaremos desapontados com ninguém por não quererem viajar. Entenderemos perfeitamente", disse o goleiro, nesta quarta-feira, ao lado de seu treinador na entrevista coletiva.