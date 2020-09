Campeão pan-americano, João Menezes cai na 2ª rodada do quali de Roland Garros

23/09/2020 | 18:27



Campeão pan-americano nos Jogos de Lima-2019, o tenista brasileiro João Menezes se despediu do qualifying de Roland Garros nesta quarta-feira. O número três do Brasil foi derrotado pelo português Federico Silva por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/2), em 2h02min, em Paris.

O duelo envolvendo Menezes, 189º do mundo, e o 195º do ranking foi marcado pelo equilíbrio. "Foi um jogo muito disputado e definido nos detalhes. Pena que não veio para o João. Agora seguimos trabalhando para a próxima semana em Split, na Croácia", comentou o treinador do brasileiro, Luiz Peniza.

Menezes precisava de duas vitórias para "furar" o qualifying e disputar pela primeira vez a chave principal de um Grand Slam. Agora ele focará suas atenções no Torneio de Split, na Croácia, que terá início na segunda-feira. O tenista tem vaga praticamente garantida nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, por ter vencido no Pan de Lima.

Ele foi o terceiro brasileiro eliminado no quali de Roland Garros. Antes dele, caíram Thiago Wild e Gabriela Cé. Assim, o Brasil terá apenas um representante nas chaves de simples em Paris: Thiago Monteiro, 89º do mundo e número 1 do Brasil.

Nas duplas, o País deve ter Marcelo Melo, Marcelo Demoliner e Bruno Soares, campeão do US Open, neste mês.