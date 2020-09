Do Diário do Grande ABC



23/09/2020 | 18:16



Nesta quarta-feira (23), o candidato do PSD à Prefeitura de São Caetano, Fabio Palacio, divulgou vídeo em sua página do Facebook para anunciar que foi positivado para o novo coronavírus. “Mesmo tomando todas as precauções eu acabei contraindo a doença. Os médicos resolveram me manter em observação por causa da febre”,disse. Segundo ele, a família e os funcionários que trabalham com ele foram isolados por precaução. “Peço que se mantenham em oração, assim como eu tenho feito as minhas orações. Daqui a pouco estou de volta com vocês”, concluiu.