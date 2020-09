'MasterChef': Claudio vence episódio e chama Fogaça de 'delícia'

23/09/2020 | 17:56



Claudio foi o vencedor do 11º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, exibido na noite de terça-feira, 22. Após receber o troféu, o participante chamou atenção por chamar o jurado Henrique Fogaça de "delícia".

"Eu prometi que ia falar aqui se ganhasse... Ô, chef... você é uma delícia!", comemorou o campeão. Ana Paula Padrão brincou com a situação: "É a primeira vez que eu vejo o Fogaça ficar vermelho na vida! Claudio, você conseguiu algo que ninguém antes na história do MasterChef conseguiu, que é deixar esse cara com vergonha".

Em entrevista ao Portal da Band, Claudio explicou a situação: "Estávamos ansiosos e eu, brincando, disse que faria um elogio ao chef se ganhasse. O Ângelo riu e duvidou, me desafiando."

"Falei para ele torcer por mim e, no momento em que venci, achei uma boa forma de relaxar e homenagear os meus colegas que compartilham da mesma opinião. Ele é uma delícia e vou repetir para o resto da vida", prosseguiu.

Assista ao momento abaixo:

Clique aqui

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.